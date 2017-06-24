Новости

В Югре собрали пять тонн макулатуры

Завершилась проект по приему вторсырья  «Макулатура, сдавайся!».

вчера 12:06 Статистика: по Уралу в Югре самый низкий уровень безработицы

24 июня 2017 15:35 Для вартовчан проведут антинаркотическую «горячую телефонную линию»

24 июня 2017 13:43 Умер известный нижневартовский популяризатор русской культуры 1

24 июня 2017 11:30 Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1

23 июня 2017 17:55 Сегодня в жилом доме Нижневартовска произошел пожар. Вероятно, поджог 4

23 июня 2017 17:20 «Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1

23 июня 2017 16:47 В Мегионе мужчина пытался угнать автомобиль, но внезапно закончился бензин

23 июня 2017 16:12 А судьи кто? Сейчас расскажем... 2

23 июня 2017 15:40 Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1

23 июня 2017 15:17 Внимание! В Нижневартовске на несколько дней перекроют часть улицы Ленина

23 июня 2017 14:45 Сегодня в Нижневартовске будут ловить пьяных водителей

23 июня 2017 13:37 В Югре задержали вооруженного налетчика

23 июня 2017 12:53 На Комсомольском бульваре появится новый фонтан 4

23 июня 2017 12:10 Нижневартовцы регулярно «расстаются» с велосипедами. Как правило, по собственной вине

вчера 15:01 В Югре собрали пять тонн макулатуры

вчера 12:06 Статистика: по Уралу в Югре самый низкий уровень безработицы

24 июня 2017 13:43 Умер известный нижневартовский популяризатор русской культуры 1

23 июня 2017 17:55 Сегодня в жилом доме Нижневартовска произошел пожар. Вероятно, поджог 4

24 июня 2017 15:35 Для вартовчан проведут антинаркотическую «горячую телефонную линию»

24 июня 2017 11:30 Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1

23 июня 2017 17:20 «Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1

23 июня 2017 16:12 А судьи кто? Сейчас расскажем... 2

23 июня 2017 15:40 Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1

23 июня 2017 12:53 На Комсомольском бульваре появится новый фонтан 4

23 июня 2017 12:10 Нижневартовцы регулярно «расстаются» с велосипедами. Как правило, по собственной вине

23 июня 2017 10:55 Нижневартовские депутаты соберутся в последний раз. Перед уходом на каникулы

22 июня 2017 12:17 Роспотребнадзор: в водоемах Нижневартовска и Нижневартовского района купаться нельзя

23 июня 2017 16:47 В Мегионе мужчина пытался угнать автомобиль, но внезапно закончился бензин

Югорчанку, задавшую острый вопрос Путину, уже ищут следователи 16245

Вопрос подростка из Югры Владимиру Путину вышел в лидеры по цитируемости 2 6238

В Крыму перевернулся автобус с туристами. Вартовчане в числе пострадавших 4 5372

Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1 4863

Стали известны новые подробности кровавой расправы собак над югорчанином — Видео 18+ 5 4743

«Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1 3891

В Нижневартовском районе в ДТП погибла 17-летняя девушка 1 3481

СМИ сообщили о вспышке менингита в детских садах Нижневартовска и летних лагерях города — В городском департаменте образования эту информацию не подтвердили 3382

«Ты чё режиссер?». Вартовчанин снял, как проводница шантажирует пассажиров 2 3144

Вартовчанин уехал на шашлыки и не вернулся. Дочь бьет тревогу 1 3070

О мегафоне, гопниках и пионерах. Подробности антикоррупционного митинга в Нижневартовске 8 15 2832

Спасатели предупредили о непогоде в Нижневартовске 2775

Нижневартовск отметит День молодежи с отменным размахом 2347

Смертник из Югры открыл свой ресторан на Бали. И этим прославился! 4 2 2045

О мегафоне, гопниках и пионерах. Подробности антикоррупционного митинга в Нижневартовске 8 15

Нижневартовск занял второе место по долгам за капремонт 8

Стали известны новые подробности кровавой расправы собак над югорчанином — Видео 18+ 5

«Ты чё режиссер?». Вартовчанин снял, как проводница шантажирует пассажиров 2

Окружной «Фонд Поколений» расписался в собственном бессилии 2

Магазин ИКЕЯ отметит день рождения. Вартовчан ждут скидки и розыгрыш призов 1 2

Вопрос подростка из Югры Владимиру Путину вышел в лидеры по цитируемости 2

Нижневартовские борцы за трезвость недовольны ответом мэрии 2 2

Смертник из Югры открыл свой ресторан на Бали. И этим прославился! 4 2

Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1

«Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1

Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1

В Нижневартовске сирота получила квартиру только после вмешательства прокуратуры 1

В Нижневартовске мотоциклист без прав врезался в теплотрассу. Его госпитализировали 1

Сегодня в кино

Драма, Мелодрама

Холодное танго

Боевик, Приключения, Триллер, Фантастика, …

Трансформеры: Последний рыцарь

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Физкультурное мероприятие «Встреча дворовых команд по футболу»

Играем вместе! Пантомимичиские игры

Хороводы, и забавы с детьми и родителями

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ФОТООТЧЕТЫ

38

17 июн 2017

The One Grill&Bar

63

17 июн 2017

Hooligan`s Irish Pub

Авто

800 000 ₽

Toyota RAV4

2008г., 0 см3, АКПП

200 000 ₽

Toyota Celica

1982г., 0 см3, АКПП

280 000 ₽

Chevrolet Niva

2010г., 0 см3, МКПП

42 000 ₽

ВАЗ (LADA) 21099

1998г., 0 см3, МКПП

Недвижимость

2 100 000 ₽

Продам квартиру

Нижневартовск, Таежная 5

3 100 000 ₽

Продам квартиру

Нижневартовск, Пионерская 11

3 050 000 ₽

Продам квартиру

Нижневартовск, Северная 70

2 200 000 ₽

Продам квартиру

Нижневартовск, Чапаева 65

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  • Расписание самолетов

    Расписание движения самолетов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной аэропорта: +7 (3466) 006

  • Расписание поездов

    Расписание движения поездов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной ж/д вокзала: +7 (3466) 46-63-00

  • Расписание автобусов

    Расписание движения автобусов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной автовокзала: +7 (3466) 45-72-97

  • Заказ легковых такси

    Услуга, ставшая уже привычной в каждом населённом пункте нашей страны. Всякий раз, когда люди не имеют возможности воспользоваться общественным или личным транспортом, они выбирают такси.

  • Заказ строительной, спецавтотехники

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