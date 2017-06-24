Новости
В Югре собрали пять тонн макулатуры
Завершилась проект по приему вторсырья «Макулатура, сдавайся!».
24 июня 2017 15:35 Для вартовчан проведут антинаркотическую «горячую телефонную линию»
24 июня 2017 13:43 Умер известный нижневартовский популяризатор русской культуры 1
24 июня 2017 11:30 Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1
23 июня 2017 17:55 Сегодня в жилом доме Нижневартовска произошел пожар. Вероятно, поджог 4
23 июня 2017 17:20 «Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1
23 июня 2017 16:47 В Мегионе мужчина пытался угнать автомобиль, но внезапно закончился бензин
23 июня 2017 16:12 А судьи кто? Сейчас расскажем... 2
23 июня 2017 15:40 Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1
23 июня 2017 15:17 Внимание! В Нижневартовске на несколько дней перекроют часть улицы Ленина
23 июня 2017 14:45 Сегодня в Нижневартовске будут ловить пьяных водителей
23 июня 2017 13:37 В Югре задержали вооруженного налетчика
23 июня 2017 12:53 На Комсомольском бульваре появится новый фонтан 4
вчера 15:01 В Югре собрали пять тонн макулатуры
24 июня 2017 13:43 Умер известный нижневартовский популяризатор русской культуры 1
23 июня 2017 17:55 Сегодня в жилом доме Нижневартовска произошел пожар. Вероятно, поджог 4
24 июня 2017 15:35 Для вартовчан проведут антинаркотическую «горячую телефонную линию»
24 июня 2017 11:30 Нелепая смерть. В Сургуте молодая девушка выпала из окна, развешивая шторы 1
23 июня 2017 17:20 «Живой, но состояние тяжелое». В Нижневартовске сбили пьяного велосипедиста 1
23 июня 2017 16:12 А судьи кто? Сейчас расскажем... 2
23 июня 2017 15:40 Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1
23 июня 2017 12:53 На Комсомольском бульваре появится новый фонтан 4
23 июня 2017 12:10 Нижневартовцы регулярно «расстаются» с велосипедами. Как правило, по собственной вине
23 июня 2017 10:55 Нижневартовские депутаты соберутся в последний раз. Перед уходом на каникулы
22 июня 2017 12:17 Роспотребнадзор: в водоемах Нижневартовска и Нижневартовского района купаться нельзя
23 июня 2017 16:47 В Мегионе мужчина пытался угнать автомобиль, но внезапно закончился бензин
СМИ сообщили о вспышке менингита в детских садах Нижневартовска и летних лагерях города — В городском департаменте образования эту информацию не подтвердили 3382
Через неделю в системе коммунальных платежей Нижневартовска начнутся серьезные перемены — Многие из коммунальщиков могут лишиться работы 1
Сегодня в кино
Холодное танго
Боевик, Приключения, Триллер, Фантастика, …
Трансформеры: Последний рыцарь
СОБЫТИЯ НИЖНЕВАРТОВСКА
Фотовыставка «Фотохроника «По страницам «Самотлорских ночей»
Физкультурное мероприятие «Встреча дворовых команд по футболу»
Играем вместе! Пантомимичиские игры
Хороводы, и забавы с детьми и родителями
ФОТООТЧЕТЫ38
17 июн 2017
The One Grill&Bar63
17 июн 2017
Hooligan`s Irish Pub
Авто
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вакансии
- Помощник руководителя по общим...1 ₽
- Инженер информационно-технолог...45 000 ₽
- Машинист фронтального погрузчи...70 000 ₽
- Слесарь-механик35 000 ₽
- Машинист автокрана100 000 ₽
- Начальник отдела корпоративных...70 000 ₽
- Продавец-консультант30 000 ₽
- Менеджер по корпоративным прод...45 000 ₽
- Инженер ПТО40 000 ₽
- Инженер технического надзора п...100 000 ₽
- Инженер-теплотехник80 000 ₽
- Менеджер прямых продаж40 000 ₽
КАТАЛОГ САЙТОВ
Тексты
-
А судьи кто? Сейчас расскажем...
23 июн 2017
В этом году отмечается 25-летний юбилей Совета Судей России и в честь этой знаменательной даты мы решили пообщаться с те...
-
О мегафоне, гопниках и пионерах. Подробности антикоррупционного митинга в Нижневартовске
13 июн 2017
Вчера по всей России прокатилась волна митингов и гражданских акций, организованная оппозиционным политиком Алексеем Нав...
-
Программа фестиваля "Самотлорские ночи 2017"
29 май 2017
До старта главного городского праздника осталось всего 10 дней. Публикуем программу мероприятий предстоящего фестиваля и...
-
Югорчане вчера задали свои вопросы Губернатору во время прямой линии
23 май 2017
Расскажем том как прошла прямая линия "первой леди" Югры и чем она сумела вызвать неудовольствие югорчан.
-
«На Земле можно жить только созидая. Никак иначе». Интервью с Вероникой Матвиенок — руководителем благотворительной организации Нижневартовска
7 май 2017
Мысли, советы и немного жутких примеров из жизни, которые происходят с людьми, но мы с вами их не видим… Все это вы найд...
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аварийные, экстренные службыУправление ГО и ЧС Скорая помощь Телефоны доверия Службы спасения
Город, властьАдминистрации Благотворительные фонды ГИБДД Инспекции Отделения полиции Суды
РазвлеченияБани, сауны Бары Бильярдные залы Кафе Караоке-залы Ночные клубы Рестораны
Компьютеры, бытовая техникаБытовая техника Заправка катриджей Компьютеры Оргтехника Фототовары
Мебель, фурнитураИзготовление Мебель корпусная Мебель мягкая Мебель офисная Изделия Ремонт
Одежда, обувьБижутерия Детская одежда Женская одежда Обувь Меха, кожа Мужская одежда Ремонт
Полиграфия, СМИВидеостудии Газеты Журналы Полиграфия Радиостанции Сувениры Телевидение
Отдых, туризмБазы отдыха Гостиницы Снаряжение Танцевальные школы Фитнес-клубы
Строительство, недвижимостьАгентства Дизайн Кровельные работы Ремонт помещений Сантехника Сварочные работы
Хозтовары, канцелярияБытовая химия Канцелярские товары Книги Офисная бумага Хозяйственные товары
Юридические, бизнес-услугиБухгалтерские услуги Ведение дел в судах Страхование Юридическое обслуживание
Статьи
-
На чем смело можно экономить при ремонте
22 июн 2017
На чем можно сэкономить в тот момент, когда деньги, выделенные на ремонт, на исходе, что купить подешевле, чтобы потом з...
-
Как облегчить себе смену работы
19 июн 2017
Посмотрите на смену вашей карьеры как на начало нового пути. Воспользуйтесь этим случаем в качестве возможности для созд...
-
Выгодно ли покупать квартиру летом?
13 июн 2017
Лето – всегда тихий сезон на рынке жилой недвижимости. Обычно покупатели откладывают покупку, чтобы думать об отдыхе и о...
-
6 июн 2017
Движение наверх в рамках одной компании – это наиболее удобный путь для карьериста. Образно говоря, вы выбираете хороший...
-
Как опознать некачественные строительные материалы?
4 июн 2017
Если вы задумали стройку на даче или ремонт в городской квартире, то вам придется покупать строительные материалы. Расск...
-
Последние комментарии
ТРАНСПОРТ
-
Расписание движения самолетов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной аэропорта: +7 (3466) 006
-
Расписание движения поездов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной ж/д вокзала: +7 (3466) 46-63-00
-
Расписание движения автобусов г.Нижневартовск. Уточнить расписание можно по телефону справочной автовокзала: +7 (3466) 45-72-97
-
Услуга, ставшая уже привычной в каждом населённом пункте нашей страны. Всякий раз, когда люди не имеют возможности воспользоваться общественным или личным транспортом, они выбирают такси.
-
Заказ строительной, спецавтотехники
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-планировщики, экскаваторы-перегрузчики, башенные краны, бетононасосы, автокраны, бульдозеры, фронтальные погрузчики, миксеры, самосвалы, дорожная техника, трубоукладчики и другая техника.